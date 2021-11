Comentăm derby-ul CSU Craiova - FCSB, la GSP Live, alături de Nana Falemi

23:20

Rapid și CS Mioveni au remizat, scor 1-1, în runda cu numărul 17 din Liga 1. Mihai Iosif (47 de ani) dă vina pe oboseală pentru rezultatele sub așteptări din ultima perioadă.Întrebat dacă își asumă ceva din ultimele rezultate, Mihai Iosif a spus: „Cele 28 de puncte. Îmi asum și anumite greșeli. Am făcut o analiză, nu am găsit foarte multe erori personale, dar au fost. Și eu sunt un debutant în Liga 1. Nu știu de ce facem prima repriză slabă în ultimul timp. ...