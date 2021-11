A primit ce a vrut și n-a clacat! Cea mai curioasă mutare de la FCSB, decisivă

19:50

FC Botoșani și FC Voluntari au remizat, scor 1-1, în runda cu numărul 17 din Liga 1. Liviu Ciobotariu, antrenorul ilfovenilor, nu se aștepta ca echipa lui să fie pe locul 3 în acest punct al campionatului.„Anticipam că o să avem un meci greu. Botoșani e o echipă solidă, o echipă cu o calitate fantastică de la mijlocul terenului în sus. Exceptând primele 10 minute după ce am primit gol, când am fost în degringoladă, am jucat ok. ...