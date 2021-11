Întâlnirea ”greilor”! Ce ar fi pus la cale Dragoș Pavăl, Vladimir Cohn și Dragoș Bîlteanu. Fondatorul DEDEMAN, fostul acționar de la Dinamo și ex-șeful SIF Banat-Crișana fac “echipă”

10:10

Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat, iar în prezent se înțeleg perfect. Au o relație frumoasă, bazată pe încredere și respect. Întrebată, recent, cu ce se ocupă partenerul ei, fiica fostului prim-ministru al România […] The post Oana Roman a dezvăluit cu ce se ocupă Marius Elisei. “Este sursa noastră principală de venit” + Ce a răspuns când a fost întrebată dacă este fericită appeared first on Cancan.