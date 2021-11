Durerea pe care Mihai Petre o poartă în suflet! Câștigătorul de la ”Asia Express” a izbucnit în lacrimi: ”Era baza familiei noastre”

10:50

Finala "Asia Express – Drumul împăraților" 2021 are loc duminică, 28 noiembrie 2021, de la ora 20.00, la Antena 1. În ultimul act, s-au calificat Mihai & Elwira Petre și băieții de la Noaptea Târziu, […]