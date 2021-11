Ce face şi cum arată în prezent Lila din ”Vacanța Mare”? Actrița Mirela Stoian a făcut furori cu celebrul personaj

12:50

Restricţii de circulaţie în Bucureşti. Mai multe artere din Capitală sunt blocate duminică pentru a permite organizarea repetiţiei pentru ceremonia de Ziua Naţională a României. Brigada Rutieră a Capitalei anunţă că pentru pregătirea Paradei Militare […] The post Restricţii de circulaţie în Bucureşti. Au început repetiţiile pentru Ziua Naţională appeared first on Cancan.