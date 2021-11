Amintiri din copilărie. Antonia și Alex Velea, destăinuiri despre perioada adolescenței: ”În anturajul meu nu erau copii foarte cuminți”

08:30

Scandal după ce Elwira și Mihai Petre au câștigat cel de-al patrulea sezon „Asia Express” de la Antena 1. Pe pagina de Facebook a emisiunii au apărut numeroase comentarii ale telespectatorilor care susțin faptul că […] The post Scandal după ce Elwira și Mihai Petre au câștigat Asia Express. Antena 1, acuzată că a aranjat finala appeared first on Cancan.