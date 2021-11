Meciul Zilei Salernitana - Juventus. Trei ponturi de luat în calcul pentru duelul de marți

23:10

FCSB s-a impus în deplasarea cu CS Universitatea Craiova, scor 3-2, datorită reușitei semnate de Andrei Cordea în prelungiri. Laurențiu Reghecampf, antrenorul oltenilor, a criticat arbitrajul lui Horațiu Feșnic și anunță mutări importante în iarnă.Laurențiu Reghecampf, după CS Universitatea Craiova - FCSB 2-3: „Nemeritat!”„Un meci pierdut nemeritat. Ambele reprize au fost total diferite, am început bine, am marcat un gol, apoi am încasat goluri din faze fixe. ...