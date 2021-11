Michaela Prosan, actrița din „Fructul oprit”, a născut. Prima imagine cu bebelușul ei. „Suflet iubit”

11:10

După ce „House of Gucci” a început să ruleze în cinematografe, Patrizia Reggiani a criticat-o pe Lady Gaga după ce a interpretat-o în film. Fosta soție a lui Maurizio Gucci are mai multe nemulțumiri după ce a văzut pelicula. În filmul „House of Gucci”, Lady Gaga are rolul principal și o interpretează pe Patrizia Reggiani, […]