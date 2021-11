O vezi și ai impresia că nu-i reală! Tatiana te bagă în „boală”, după ce s-a operat din cap până în picioare!

12:40

Este început de săptămână și este nevoie de un banc bun care să ridice energia și buna dispoziție. Așa că am pregătit pentru tine unul care cu siguranță de va face să zâmbești. Protagonista de […] The post Banc| „Domnule doctor, m-a înțepat o viespe și mor de durere” appeared first on Cancan.