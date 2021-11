Raluca Drăgoi, pregătită să își facă o operație estetică, după ce a slăbit 43 de kilograme: ”A devenit complex”

17:40

BioNTech a anunțat, luni, că lucrează deja la un vaccin împotriva noii variante Omicron. Compania germană de biotehnologie, care colaborează cu gigantul american Pfizer în ceea ce privește vaccinurile COVID-19, a declarat pentru Business Insider că a […] The post BioNTech a anunțat, luni, că lucrează deja la un vaccin împotriva noii variante Omicron appeared first on Cancan.