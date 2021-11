99% dintre românii nu înțeleg acest banc. Ce înseamnă „u(e+t)”, de fapt

18:50

Ilie Năstase a fost testat pozitiv la coronavirus, iar de săptămâna trecută este internat la Institutul “Matei Balș” din Capitală. Starea de sănătate a fostului lider ATP este bună și se află, în continuare, sub […] The post Ioana Simion, noi detalii despre starea de sănătate a lui Ilie Năstase. Fostul lider ATP este infectat cu COVID. “Este supravegheat. Peste două zile…” appeared first on Cancan.