BANCUL ZILEI | „Mamă, am o iubită!”. „Să nu o lași însărcinată”

07:50

Leo de la Strehaia ar urma, în această săptămână, să înceapă munca în închisoare. Potrivit Danei Criminala, fostul milionar va lucra la o magazie de alimente, unde va fi responsabil cu căratul sacilor cu cartofi […] The post Leo de la Strehaia, gata de muncă în închisoare. Ce ar urma să facă fostul milionar după gratii. “I se scade destul de mult din pedeapsă” appeared first on Cancan.