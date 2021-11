Părinții vaccinați anti-Covid-19 vor putea primi concediu să stea acasă cu copiii carantinați

13:20

Zarug și-a prezentat una dintre cele mai intime părți din viața sa, anume locuința. Fostul concurent Asia Express de la Antena 1 a spus că are un singur regret în legătură cu această casă: că […] The post Cum arată casa în care locuiește fostul concurent Asia Express de la Antena 1, Zarug „Arată ca o colivie” appeared first on Cancan.