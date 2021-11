Doliu în lumea filmului. Actorul Tommy Lane a murit la 83 de ani

Tommy Lane, care a jucat rolul unui răufăcător în "Live and Let Die", al optulea film din seria James Bond, a murit la vârsta de 83 de ani, informează The Hollywood Reporter.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro