Faraonul și cărătorul de pietre

Jurgen Klopp (54 de ani), antrenorul lui Liverpoool, are două mari nedumeriri în privința ierahiei finale de la „Balonul de Aur”. Jurgen Klopp nu i-ar fi acordat „Balonul de Aur” lui Leo Messi în acest an. Neamțul ar fi mers pe mâna lui Robert Lewandowski. Antrenorul lui Liverpool mai are o nemulțumire: aceea că Mohamed Salah, golgeterul său de la Liverpool, s-a clasat doar pe locul 7. ...