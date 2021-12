Sepsi OSK Sf. Gheorghe, prima semifinalisă a Cupei României: „Nu ne gândim la finală. Trebuie să ne îmbunătățim jocul!”

16:50

Vești bune pentru iubitorii show-ului ”Insula iubirii”. Emisiunea revine cu noi provocări pentru cuplurile dornice de a-și testa relația. S-a aflat când începe ”Insula iubirii”, dar și cine prezintă emisiunea de la Antena 1, după […] The post Când începe Insula iubirii? Cine prezintă emisiunea de la Antena 1, după 2 ani de pauză appeared first on Cancan.