Gina Pistol a răbufnit! A spus adevărul despre Smiley: „E frustrant pentru o femeie să vezi că partenerul își continuă viața liniștit!”

18:10

Lunile s-au scurs fără să-și dea seama. Parcă mai ieri afla că e însărcinată, acum mai are puțin și își va strânge fetița în brațe! Celia e însărcinată în șapte luni, iar micuța este ”foarte […] The post Ce declarație de dragoste pentru Celia! ”Îți dau scris că te iubesc și grăsuță!” Artista e însărcinată în șapte luni appeared first on Cancan.