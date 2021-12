Bilanț coronavirus România, 1 decembrie 2021. Câte cazuri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

21:00

Augustin Sărăcuț, primarul localității bihorene Bulz, a fost găsit fără suflare în propria sa casă. Edilul avea 54 de ani și suferea de afecțiuni cardiace. Augustin Sărăcuț a fost operat pe cord deschis în perioada […] The post Augustin Sărăcuț, primar în Bihor, a murit! Edilul a fost găsit fără suflare în propria casă appeared first on Cancan.