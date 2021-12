ASU Poli Timișoara - FC Argeș, derby alb-violet pentru un loc în semifinalele Cupei » Echipe probabile + cote

12:30

Lichidul de răcire, cunoscut și sub denumirea de antigel se folosește în scopul pe care îl sugerează însuși numele său: atenuează căldura pe care motorul o generează în timpul condusului și împiedică supraîncălzirea acestuia. Are, așadar, rolul de a transfera căldura de la nivelul celei mai importante componente a autoturismului. Totodată, antigelul crește, datorită proprietăților sale termice, rezistența la fierbere.Antigelul are însă și rol de încălzire. ...