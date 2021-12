Gina Pistol, imaginea adorabilă cu fiica sa. Cât de mare a crescut și cum arată acum Josephine

13:10

Liviu Vârciu trece printr-o perioadă delicată după ce sa îmbolnăvit. Acesta spune că are o răceală foarte puternică din cauza căreia a ajuns și la spital în urmă cu câteva zile. Actorul nu are Covid, fiind testate de două or, însă nici până acum nu și a revenit. Ce mesaj a transmis.