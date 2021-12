Nicole Cherry a răbufnit pe Instagram. Artista s-a filmat în timp ce își alăpta fetița: ”Calmați-vă, vă rog!”

09:40

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim profitul din prima zi a acestei luni. Vom investi în meciuri din Premier League, Ligue 1 și Serie A. Primele două selecții […] The post Biletul Zilei: 100% fotbal pentru un nou „VERDE” »» appeared first on Cancan.