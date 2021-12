Zlatan Ibrahimovic i-a băgat în ceață pe francezi » Ce l-a sfătuit pe Mbappe și mesajul total opus trimis către conducerea lui PSG

15:20

De 1 Decembrie am fost liberi deşi ar fi trebuit să fim extrem de ocupaţi în a încerca să ne pricepem. Să înţelegem ce e cu noi, cum ne purtăm, încotro ne îndreptăm.În ultima vreme am avut revelaţia că „împreună” e un cuvânt care nu ni se aplică. Un popor se defineşte prin valori comune. Am descoperit că nu ne punem de acord nici măcar asupra valorii fundamentale a oricărei fiinţe vii: instinctul de conservare. ...