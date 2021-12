Tatăl unui cunoscut rapper din Capitală, victima unui atac mafiot. Pompierii au intervenit rapid

11:10

Gina Pistol a avut un moment de sinceritate și a vorbit despre clipele grele pe care le-a întâmpinat în relația de cuplu cu Smiley, dar și despre cum i s-a schimbat viața de când a […] The post Gina Pistol a dat cărțile pe față și a spus adevărul despre relația cu Smiley: ”E frustrant pentru o femeie…” appeared first on Cancan.