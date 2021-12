Marius Manole, actorul care a înapoiat decorația primită de la Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Naţională: “E 1 Decembrie, n-am niciun sentiment! România e un neam(ţ)”

11:30

Foștii concurenți de la ”Asia Express” au fost să-și arate talentul în bucătărie în cadrul ediției speciale ”Chefi la cuțite”. Mihai Petre și surorile Buble, însă, au fost marii absenți din platou. Iar, acum, Lidia […] The post Prima reacție a Lidiei Buble, după ce a lipsit de la ediția specială ”Chefi la cuțite”: ”Nu-mi pare rău de decizia pe care am luat-o” appeared first on Cancan.