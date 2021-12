Familia Sterp, în doliu! “Ion Șmecherul”, cel căruia i-au ridicat o casă, s-a stins din viață. “Băutura nu e bună, fraților!”

12:10

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între doi iubiți a devenit virală. "-Ce faci, puiule? -Fac o ciorbă de berișoare. -Ce Dumnezeu visezi, măi? Ce berișoare?"