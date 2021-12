Câți euro primește salariu lunar o badantă din România, care are grijă de bătrâni în Italia

23:50

Provine dintr-o familie înstărită și mereu i s-a pus eticheta de „băiat de bani gata”, însă a știut să-și facă și singur banii. Și nu puțini! Însă în aceeași măsură a și cheltuit, dar ceva […] The post Codin Maticiuc face dezvăluiri despre averea sa! „Am produs câteva milioane, dar am cheltuit mai mult!” appeared first on Cancan.