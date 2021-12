Cutremur în România, joi seară. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

12:10

Vorba spune că românul bea vinul cu paharul, însă ca în orice situție mai sunt și excepții. Deținuții unui penitenciar din Botoșani beau rachiul cu…găleata. Doi deținuți au fost prinși în timp ce încercau să […] The post Descoperire halucinantă! Cum făceau rachiu deținuții de la Penitenciarul Botoșani? Totul se petrecea sub nasul gardienilor appeared first on Cancan.