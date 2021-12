Mulată toată și cu chef nebun de… Ce face Ioana Simion în timp ce Ilie Năstase se tratează de COVID

14:00

Ancheta tragediei de pe platourile de filmare a peliculei „Rust” pare departe de a ajunge la final. Alec Baldwin susține, de fapt, că el nu a apăsat pe trăgaciul pistolului. Iată ce a declarat celebrul […] The post Alec Baldwin, declarații care pot răsturna ancheta morții directoarei de imgine Halyna Hutchins: ”Eu nu am apăsat pe trăgaci” appeared first on Cancan.