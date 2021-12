Teo Trandafir, luată peste picior în direct de Bianca Rus. Prezentatoarea TV a răbufnit: ”Niciodată să nu te duci la una la televizor s-o faci mătusă”

16:30

O fetiță de un an, testată pozitiv la coronavirus, s-a stins din viață. Tragedia a fost anunțată, joi, de Grupul de Comunicare Strategică (GCS). Micuța avea comorbidități și era din județul Mureș. Potrivit ultimului bilanț, […] The post Tragedie. O fetiță de un an, diagnosticată cu COVID, a murit. Anunțul oficial al GCS appeared first on Cancan.