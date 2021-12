Horoscop Urania săptămânal pentru Rac. Previziuni pentru perioada 4 – 10 decembrie

09:30

Printre atâtea probleme pe care le are cu tatăl copiilor săi, Claudia Pătrășcanu își mai face timp și pentru ea. Fosta soție a lui Gabi Bădălău a mers la salonul de înfrumusețare, unde a făcut o schimbare radicală de look. De ani de zile, Claudia Pătrășcanu avea același look cu care ne obișnuise, însă de […]