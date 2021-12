Ce iubiţi a avut Adela Popescu până la Radu Vâlcan? Secretul vedetei Pro TV: l-a lăsat chiar înainte de nuntă

21:40

Andreea Bălan a trecut peste episodul în care George Burcea a fost acuzat că instigă la violență împotriva femeilor și pare să-l fi iertat. Actorul are “verde” de la artistă pentru a-și vizita fiicele, iar […] The post Andreea Bălan l-a iertat pe George Burcea?! Ce a urmat după ce actorul a spus că unele femei merită bătute appeared first on Cancan.