X Factor 2021, 3 decembrie. Mihai Adrian Onilă, interpretare de senzație a piesei „Sorry Seems To Be The Hardest Word”

Mihai Adrian Onilă a interpretat piesa „Sorry Seems To Be The Hardest Word” la X Factor, sezon 10, în Bootcamp și i-a impresionat pe toți cu talentul său.

