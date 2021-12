Anton Petrea, la conferința de presă: „Claudiu Keșeru și-a făcut programul de recuperare, este apt de joc”

23:30

Academica Clinceni - Dinamo 1-0. Mircea Rednic, antrenorul „câinilor”, nu are de gând să demisioneze și are un mesaj pentru jucători: „E rândul lor să plece!”.Academica Clinceni a obținut prima victorie a sezonului, chiar după despărțirea de Chirilă.Dinamo, penultima în Liga 1, mai are doar două puncte avans față de „lanterna roșie”.„Câinii” nu au mai câștigat de o jumătate de campionat, adică de la meciul din tur cu Academica, 3-1 pe 2 august. ...