Restricţii COVID România. Intră în vigoare de azi, de la ora 00! Raed Arafat a făcut anunţul

20:10

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din ţară. Tânăra are o carieră de succes, însă în urmă cu ceva timp a trecut printr-un moment stânjenitor la un eveniment la […] The post Prin ce situaţie jenantă a trecut Vlăduţa Lupău la un concert: „Am avut o prestație mai slabă la un eveniment foarte mare” appeared first on Cancan.