„Rechinii” trec de „giuleșteni” și urcă pe podium în Liga 1!

12:10

CRBL s-a retras în Spania, unde spera să aibă parte de un viitor mai bun. Nu s-a înșelat, însă dorul de casă îl face să nu-și proiecteze viața peste hotare. Ce-l poate determina pe fostul […] The post Ce îl face pe CRBL să lase Spania și să se întoarcă acasă. E plecat, cu tot cu familie, de mai bine de un an, dar… appeared first on Cancan.