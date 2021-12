Momentul care l-a surprins pe Zlatan Ibrahimovic: „Nu vă supărați, văd că mi-a fost reținută o liră din salariu”

23:00

Karim Benzema s-a accidentat și a fost înlocuit în minutul 17 al meciului Real Sociedad - Real Madrid.La 0-0, Benzema a solicitat schimbarea din cauza unei probleme la genunchiul stâng. Sau cel puțin aceea a fost zona indicată de francez în momentul în care a fost întrebat de Carlo Ancelotti ce se întâmplă.Luka Jovic i-a luat locul lui Benzema în centrul atacului.