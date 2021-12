Imaginile zilei | Un brad de Crăciun, înalt de câțiva metri, blochează trecerea pe două benzi

20:50

Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la închisoare, după ce s-a descoperit faptul că era căsătorit cu trei femei. Cum s-a aflat acest lucru? Un bărbat din Năvodari a fost condamnat să își […] The post Pentru ce a fost condamnat la închisoare un constănțean. A ascuns acest lucru ani la rând appeared first on Cancan.