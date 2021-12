CANCAN dezvăluie noi amănunte din telenovela sfârșitului de an! Despărțirea de Dragnea a devastat-o pe Irina! A pledat “nevinovată”, dar… + ce ascunde fostul iubit?!

09:40

Liviu Dragnea și-ar fi luat o parte din bagaje și ar fi părăsit-o pe iubita lui mai tinerică. Contactată de CANCAN.RO, Irina Tănase neagă cu vehemență ruptura de fostul lider PSD. Liviu Dragnea și Irina […] The post Irina Tănase, prima reacţie după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea! Ce spune despre amant appeared first on Cancan.