Ce spune Mihaela Tatu despre viaţa sentimentală? „Sunt atât de ocupată…”

10:40

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Mesajul transmis de un soț, răas singur acasă, a devenit viral. ”Când soția mea a plecat, am fost trist, supărat și singur. De atunci, mi-am […] The post Bancul zilei | ”Am fost trist când soția mea a plecat” appeared first on Cancan.