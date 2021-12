Bilanț coronavirus România, 6 decembrie 2021. Câte decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

12:10

Rona Hartner a ajuns la 48 de ani, dar nu are de gând să apeleze la operațiile estetice! Actrița spune că umbșă nemachiată și refuză să pune filtre atunci când face live-uri pe rețelele de […] The post Rona Hartner declară război operațiilor estetice și are un mesaj pentru femeile care apelează la intervenții: ”Nu o să mă vadă nimeni la o clinică de înfrumusețare să îmi fac botox, să fie foarte clar!” appeared first on Cancan.