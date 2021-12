Aurel Pădureanu a hotărât ce va face cu mormântul Corneliei Catanga. Care a fost ultima dorință a artistei

18:20

Laurette se confruntă cu o problemă de câteva săptămâni. Aceasta a făcut un apel disperat, după ce animalul său de companie a dispărut, iar fetița ei este topită de dor. La Antena Stars, Laurette a […] The post Laurette face un apel disperat. Vedeta cere ajutor: ”Eu nu am cuvinte cât de rea poate să fie lumea” appeared first on Cancan.