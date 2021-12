Marcel Ciolacu vrea o companie energetică: "În 3-5 ani, România să devină independentă energetic"

22:30

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD a expus soluțiile pe care formațiunea pe care o conduce le are în contextul în care 82% dintre români cred că România merge într-o direcție greșită. "Noi am stat 50 de ani sub comunism. E normal că avem o repulsie în a ne mai spune cineva ce trebuie să facem", spune liderul social democrat.