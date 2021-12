Șumudică a făcut show cu ziariștii, după egalul cu locul 2: „Te invit să te antrenezi cu echipa mea. Ar trebui să știi mai multe despre fotbal!”

Marius Șumudică a obținut un punct cu Yeni Malatyaspor, în deplasarea de la locul 2, Konyaspor, 0-0.Turcii lui Șumi rămân la retrogradare, pe 18, cu 14 puncte din 15 meciuri. Duminică joacă acasă cu Alanyaspor, locul 6.„I-am închis tactic, nu le-am dat nicio șansă. Îi felicit pe jucătorii mei. Au implementat ce am făcut săptămâna aceasta la antrenamente. Am analizat foarte bine Konyaspor.Nu am primit gol în ultimele două jocuri. ...

