Concurență serioasă pentru FRF » Oferta URIAȘĂ primită de Dan Petrescu + Răspunsul antrenorului

Marius Șumudică a obținut un punct cu Yeni Malatyaspor, în deplasarea de la locul 2, Konyaspor, 0-0.Turcii lui Șumi rămân la retrogradare, pe 18, cu 14 puncte din 15 meciuri. Duminică joacă acasă cu Alanyaspor, locul 6.„I-am închis tactic, nu le-am dat nicio șansă. Îi felicit pe jucătorii mei. Au implementat ce am făcut săptămâna aceasta la antrenamente. Am analizat foarte bine Konyaspor.Nu am primit gol în ultimele două jocuri. ...