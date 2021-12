FOTO | Accident GRAV în județul CLUJ! Două persoane au fost rănite in urma unui impact între două autoturisme de lux

13:45

Gral Medical a reusit performanta sa isi mareasca afacerile cu 2 cifre si in anul 2021, reusind in primele 10 luni ale anului o cifra de afaceri de 39.8 milioane Euro (197 milioane lei). Cu aceste rezultate compania inregistreaza o crestere cu 27% a veniturilor, in comparatie cu perioada similara a anului anterior.