Ce cadou a primit Eva, fiica Elenei Udrea, de Moş Nicolae? Puţini îşi permit aşa ceva

15:30

Până să-și cunoască săția, Nuțu Cămătaru a fost un adevărat cuceritor! Celebrul interlop a făcut dezvăluiri, cu perdea ce-i drept, despre relațiile pasagere pe care le-ar fi avut cu Monica Gabor și Nicoleta Luciu. Materialul […] The post Nuțu Cămătaru, un adevărat cuceritor! Ce dezvăluiri a făcut despre Monica Gabor și Nicoleta Luciu appeared first on Cancan.