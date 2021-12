Stenogramele care aruncă totul în aer! Cum se fereau de Dragnea iubi-Irina și presupusul amant Paul + ”Trec zilele astea pe la tine să mă f@#&i un pic”

08:50

Moș Nicolae nu avea cum să o ocolească în acest an pe Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Micuța a primit multe cadouri, semn clar că a fost un exemplu pe toată durata anului. Eva […] The post Ce cadou a primit Eva, fiica Elenei Udrea, de Moş Nicolae? Puţini îşi permit aşa ceva appeared first on Cancan.