Incredibil cât plătește CRBL chirie în Spania: ”Vorbim de sute de mii de euro chirie pe lună”

11:20

Vești proaste! Oamenii de știință au identificat o nouă versiune a variantei Omicron. Nnoua variantă pare a fi ”invizibilă”, aceasta neputând fi detectată prin testele RT-PCR, notează The Guardian. Varianta „ascunsă” descoperită de cercetători are multe mutații […] The post Asta ne mai lipsea! Varianta Omicron a suferit şi ea o mutaţie şi nu se identifică prin PCR appeared first on Cancan.