Tragedie în Bistrița-Năsăud. Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de tren

14:10

Totul e bine când se termină cu bine! Deși anul acesta a fost plin de peripeții, Vica Blochina e hotărâtă ca finalul de an să fie spectaculos! Pleacă în vacanță, dar nu orice vacanță, ci […] The post Vica Blochina încheie anul în mare stil! Blondina pleacă pentru o lună în vacanță! „Casa pe care am închiriat-o costă 12.000 de euro pe zi!” appeared first on Cancan.