Cu ce-și ocupă timpul Liviu Dragnea după despărțirea de Irina Tănase. Este hotărât să meargă înainte!

21:20

Jador are o nouă iubită? Se pare că artistul a bifat o încă o cucerire, iar bruneta focoasă de care acesta ar fi îndrăgostit a intrat în viaţa lui în urmă cu o lună. Deşi […] The post Jador are o nouă iubită? Cum arată focoasa brunetă appeared first on Cancan.